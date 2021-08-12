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Adana'da esrarengiz ölüm! Kayıp kişi aracına 10 km uzakta çırılçıplak halde bulundu

Adana'da esrarengiz ölüm! Kayıp kişi aracına 10 km uzakta çırılçıplak halde bulundu

ADANA'da yakınları tarafından kayıp olarak aranan Yahya Kemal Sarıgül, aracından yaklaşık 10 kilometre ilerideki sulama kanalında çırılçıplak boğularak ölmüş olarak bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken otopsi Sarıgül'ün kesin ölüm nedenini belirleyecek.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin balkonuna çıkan kadınlar, kanalda bir erkek şahsın sürüklendiğini görünce durumu hemen mahalle muhtarı Hüseyin Alak’a bildirdi. Muhtar da olayı polise ve sağlık haberlerine bilgi verdi.

Kafasında kanama
Bunun üzerine olay yerine, su altı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Su altı polisi, şahsı kanaldan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın kafasında kanama olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, bunun üzerine şahsın kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Bu arada şahsın isminin Yahya Kemal Sarıgül (42) olduğu belirlendi. Şahsın dün akşamdan beri arandığı ancak ulaşılamadığı tespit edildi. Sarıgül’ün aracının da Ali Hoca Mahallesi yakınlarında kanal kenarında park halinde olduğu kapı ve pencerelerinin açık olduğu saptandı.

Polis, hemen aracın olduğu yere geçti. Aracın yanına gelindiğinde arkadaşlarının araç yanında olduğu görülürken, bir arkadaşı “Onu her yerde arıyoruz ancak bulamadık” dedi.

İntihar mı cinayet mi?
Bu arada Sargül’ün aracında bıraktığı telefonu da sürekli çalmaya başladı. Sarıgül’ün telefonunun dışında kıyafetlerinin de araçta ve kanal kenarında olduğu görüldü. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, şahsın çırılçıplak bulunması, aracıyla cesedi arasında 10 kilometre mesafe olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Polisin çalışması devam ederken olay yerinin incelemesinin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sarıgül’ün nasıl öldüğü otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

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