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Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı

Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaddafi'ye 'cinayet' ve 'paralı asker kullanma' suçlamaları yöneltildi.

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Libya Askeri Savcılığı, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Tutuklama emrinin '114/229 numaralı dava; Rus Wagner paralı asker grubunun Halife Hafter güçleri ile Trablus'a yaptığı saldırıda öldürülen insanlarla bağlantılı' olduğu belirtildi.

5 Ağustos tarihli talimatta, Kaddafi'ye 'cinayet' ve 'paralı asker kullanma' suçlamaları yöneltildiği aktarıldı.

Seyfülislam Kaddafi, birkaç hafta önce uzun bir aradan sonra ilk kez bir yabancı gazeteciye konuşmuştu.

Kaddafi, siyasete dönme hazırlığı yaptığını bildirmişti.

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