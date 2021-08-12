BIST 1.428
DOLAR 8,58
EURO 10,10
ALTIN 484,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de bunu yapan insan olamaz! Gözleri oyulmuş halde bulundu

Kayseri'de bunu yapan insan olamaz! Gözleri oyulmuş halde bulundu

KAYSERİ'de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu.

Abone ol

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü. Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi için yakalama kararı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Metropoll'ün Afgan anketinde Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti!
Metropoll'ün Afgan anketinde Saadet Partisi ve HDP detayı dikkat çekti!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Pelkas'tan kötü haber
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Pelkas'tan kötü haber
TÜBİTAK'ın 4 bin liralık burs listesi eleştiri konusu oldu
TÜBİTAK'ın 4 bin liralık burs listesi eleştiri konusu oldu
İhtiyaç sahiplerine 12,5 milyar lira yardım! Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı
İhtiyaç sahiplerine 12,5 milyar lira yardım! Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı
Kuyruğundan tuttuğu inek hayatını kurtardı! Rize mucize gibi kurtuluş
Kuyruğundan tuttuğu inek hayatını kurtardı! Rize mucize gibi kurtuluş
Yerli ve milli uçaksavar görücüye çıkacak
Yerli ve milli uçaksavar görücüye çıkacak
Firari FETÖ şüphelisi öğretmen, yayla evinde yakalandı
Firari FETÖ şüphelisi öğretmen, yayla evinde yakalandı
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı