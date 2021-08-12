Memur ve emekli için zam teklifi açıklandı! Bakan Vedat Bilgin duyurdu!

Memur ve emekli için zam teklifi görüşmeleri başladı. Hükümetin teklifini Bakan Vedat Bilgin açıkladı. İşte memura ve memur emeklisine 2022 yılı için yapılan memur zammı teklifi oranları...

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için yapılması planlanan zam için teklifini açıkladı.

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beklenen zam teklifini açıkladı.

Yetkili sendikalar 91 maddelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da geçtiğimiz haftalarda sunmuştu.

İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talep ediliyor.

3600 gösterge

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "3600 gösterge meselesinin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu meselenin bu sözleşme masasında çözüleceğini düşünüyoruz." dedi

Teklif açıklandı

2022 yılı içerisinde Merkez Bankasının yapmış olduğu enflasyon tahminleri var. Merkez Bankası'nın tek haneli enflasyon hedefi var.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.