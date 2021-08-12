AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ'daki provokasyonla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara'nın Altındağ ilçesindeki provokasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını, sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Çelik, vatandaşlara provokasyonlara karşı uyanık olma ve sağduyu çağrısında bulunurken, muhalefetin kutuplaştırıcı tavrını eleştirdi. Çelik, "Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz, ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz." dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Emirhan Yalçın hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Suça karışan Suriyeliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Sosyal medyadaki provokasyonlar sonrası mahallede dün gece hareketli saatler yaşandı. Suriyelilerin evleri be dükkanlarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Ankara Valiliği, kısa sürede provokatif olayların vatandaşların da sağduyusu ile kontrol altına alındığını bildirdi.

"Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür"

Tehlikeli bir noktaya giden provokasyonlarla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür.

Emirhan kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz Emirhan'ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.





