Fatih Altaylı'dan olay yazı: Altındağ bile isyanda ise düşünün siz gerisini

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yabancı uyrukluların evlerinin ve dükkanlarının taşlandığı Ankara Altındağ ilçesinin AK Parti'nin kalesi olduğuna dikkat çekerek, "İktidarın “Gezi zihniyeti” diyerek işin içinden çıkacağı, küçümseyeceği bir yer değildir." dedi.

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Ankara Altındağ'da dün akşam Suriyeli ve Afganlar’a ait evlerin taşlandı bazı dükkanlar yağmalandı. Önceki gece de Emirhan Yalçın adlı Türk genci yabancı uyruklu kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan olayları köşesinde değerlendirdi. Altaylı, "Hadi "Gezi zihniyeti" deyin sıkıysa" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Darbe girişimi gecesinde, darbecilere en sıkı direnendir Altındağlılar"

"Yalılarınızda viski yudumlarken Suriye karşıtlığı yapamazsınız' denilecek, 'Nişantaşı’nda rahatınız mı kaçtı da faşistlik yapıyorsunuz' diye dalga geçilip iktidar tarafından ötekileştirilecek bir yer değil. Altındağ demek aslında AKP demek. Altındağ AK Parti’nin kalesi. Müstahkem mevkii.

AK Parti yüzde 60'ın alıntına inmedi

2011 seçimlerinde AK Parti Altındağ’da yüzde 63 oy almış. 2015 seçimlerinde yüzde 63,15. 2018 seçimlerinde AK Parti’nin aynı ilçedeki oyu yüzde 66. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,43. Ve Ankara’yı bilenler bilir, Altındağ askerine polisine karşı çıkacak bir yer de değildir. Devletçidir, iktidarcıdır. Darbe girişimi gecesinde, darbecilere en sıkı direnendir Altındağlılar. Yani İktidarın “Gezi zihniyeti” diyerek işin içinden çıkacağı, küçümseyeceği bir yer değildir.

Altındağ bile isyanda ise düşünün siz gerisini. Ve iktidar sahipleri iyi bilir ki, Altındağ isyan ettiyse isyan büyüktür. Görmezden gelemezsiniz."