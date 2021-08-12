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Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: Halkı provoke eden 76 kişi yakalandı

Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: Halkı provoke eden 76 kişi yakalandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından halkı provoke etmeye çalışan 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emirhan'ın ölümüne sebep olan şahsın ise ifadesi ortaya çıktı.

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Ankara'da, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın Suriyelilerle çıkan kavgada bıçaklandı. Kalbinden yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan yabancı uyruklu iki şahıs tutuklanırken Yalçın'ın ölümünden sonra sokağa dökülen halk duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yalan paylaşım ve...
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait dükkanlara, araçlara zarar verildiği olaylarda halkı provoke eden 76 kişinin tespit edildiğini duyurdu. Şahısların, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapıp, olayın yaşandığı bölgede de halkı körüklemeye çalıştıkları bildirildi.

Ayrıca 76 kişiden 38'inin de çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları öğrenildi.

Emirhan'ı öldürenin ifadesi!
Öte yandan tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyet'in o açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden gelen açıklama şu şekilde: ''Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur.''

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