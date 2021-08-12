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Prof. Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya soru: Neden hâlâ ek doz mRNA aşısı yapılıyor?

Prof. Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya soru: Neden hâlâ ek doz mRNA aşısı yapılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "3 doz inaktif aşı olan vatandaşların en yüksek korumaya sahip oldukları" yönündeki açıklamayla ilgili olarak konuşan Mehmet Ceyhan "Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun ardından dün açıklamalar yapmıştı. Bakan Koca, “İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda” ifadelerini kullanmıştı…

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Madem inaktif aşı daha koruyucu bulundu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor’ ifadelerini kullandı.

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