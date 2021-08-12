BIST 1.430
DOLAR 8,60
EURO 10,11
ALTIN 483,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün düzenlenen "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu"nda, ilçe kırsalında 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 312 fişek ve 24 şarjör, RPG-7 roketatar mamlusu, 8 el bombası, biksi namlusu, 2 biksi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içinde TNT patlayıcı, C4 tipi patlayıcı, 4'lü pil bloğu, dürbün, monitör, 4'lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska, 8 büyük tüp ve 4 küçük tüp ele geçirildi.

Ekiplerin bölgedeki operasyonu sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Swap nedir doların düşmesini sağlayan Swap ne demek maddeleri
Swap nedir doların düşmesini sağlayan Swap ne demek maddeleri
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü
Swap ne demek neye denir Swap anlaşması nedir Türkiye imzaladı
Swap ne demek neye denir Swap anlaşması nedir Türkiye imzaladı
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın hadsiz sığınmacı açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın hadsiz sığınmacı açıklamasına tepki
Josep Borrell: Türkiye'deki yangınlar, iklim değişikliğinin hatırlatıcısı
Josep Borrell: Türkiye'deki yangınlar, iklim değişikliğinin hatırlatıcısı
İstanbul'da ölü bulundu! Cesedini kabul etmediler: Rus aileden yürek yakan istek
İstanbul'da ölü bulundu! Cesedini kabul etmediler: Rus aileden yürek yakan istek
Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: 76 provokatör yakalandı
Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: 76 provokatör yakalandı
'Taliban kapı kapı dolaşıp 12 yaşındaki kızları seks kölesi olmaya zorluyor’
'Taliban kapı kapı dolaşıp 12 yaşındaki kızları seks kölesi olmaya zorluyor’
Prof. Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya soru: Neden hâlâ ek doz mRNA aşısı yapılıyor?
Prof. Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya soru: Neden hâlâ ek doz mRNA aşısı yapılıyor?