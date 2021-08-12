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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı

Gazeteci Emre Erciş'in kimliği bilinmeyenler tarafından uğradığı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

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Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erciş'e, Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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