BIST 1.430
DOLAR 8,60
EURO 10,11
ALTIN 483,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de av tüfeği ile öldürüldü! Sokakta cesedini görenler şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de av tüfeği ile öldürüldü! Sokakta cesedini görenler şok oldu

OSMANİYE'de bu sabaha karşı sokakta av tüfeği ile öldürülmüş olarak bir gencin cesedi bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Rızaziye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bir işyerinin önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ,yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa İnaltekin olduğu belirlendi. Gencin cesedi hastaneye kaldırılırken polis Mustafa İnaltekin’in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı
Foto Galeri Tunceli'de gören telefona sarıldı! Kazılarda ortaya çıktı: Büyük bir acı yaşandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: Ha Ali Veli, Ha Veli Ali
CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: Ha Ali Veli, Ha Veli Ali
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İki doz aşı yaptırmayan stadlara alınmayacak! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İki doz aşı yaptırmayan stadlara alınmayacak! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı
Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü
Rusya'da en yüksek koronavirüsün başından bu yana en yüksek can kaybı!
Rusya'da en yüksek koronavirüsün başından bu yana en yüksek can kaybı!
Swap ne demek neye denir Swap anlaşması nedir Türkiye imzaladı
Swap ne demek neye denir Swap anlaşması nedir Türkiye imzaladı
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın hadsiz sığınmacı açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı Bakan'ın hadsiz sığınmacı açıklamasına tepki
Burdur'da son çare yastık oldu! 150 tonluk kayanın içine konuldu
Burdur'da son çare yastık oldu! 150 tonluk kayanın içine konuldu