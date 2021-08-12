Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu

FRANSA İçişleri Bakanlığı, Afganistan'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini durdurduklarını açıkladı.Abone ol
Fransız haber ajansı AFP'ye göre; Fransa yönetimi, Afganistan'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini durdurdu.
Ülke İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumunun kötüleşmesi nedeniyle temmuz ayının başından bu yana bu ülkeye yapılan gönderilerin askıya alındığı belirtildi.
Bakanlık, yaşananların Avrupalı ortaklarıyla yakından takip edildiğini kaydetti.
Benzer bir karar geçtiğimiz günlerde Almanya ve Hollanda tarafından da alınmıştı.
Afganistan'da son durum
ABD'nin Afganistan'dan geçilmeye başlamasıyla hakimiyet alanını her geçen gün daha da artıran Taliban, son günlerde kuzeyde oldukça fazla kentin kontrolünü ele geçirmişti. Güneyden de baskıyı artıran Taliban, başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne (Gazni) kentini kontrolü altına aldı. Gazne şehri, Taliban'ın bir hafta içinde ele geçirdiği 10'uncu vilayet merkezi oldu.