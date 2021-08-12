Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu

FRANSA İçişleri Bakanlığı, Afganistan'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini durdurduklarını açıkladı.

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Fransız haber ajansı AFP'ye göre; Fransa yönetimi, Afganistan'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini durdurdu.

Ülke İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumunun kötüleşmesi nedeniyle temmuz ayının başından bu yana bu ülkeye yapılan gönderilerin askıya alındığı belirtildi.

Bakanlık, yaşananların Avrupalı ortaklarıyla yakından takip edildiğini kaydetti.

Benzer bir karar geçtiğimiz günlerde Almanya ve Hollanda tarafından da alınmıştı.