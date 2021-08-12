Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Karar piyasalarda olumlu karşılanırken dolar kuru geriledi

Abone ol

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.

Karar sonrası dolar kuru geriledi

Merkez Bankası'nın faizi düşürmeyip sabit tutması piyasalarda olumlu karşılandı ve TL yabancı para birimleri karşısında değer kazandı. Karar açıklanmadan önce 8.58 TL olar dolar kuru, 8.54 TL seviyelerine geriledi. Piyasa aktörleri, kurumları ve yabancı yatırımcılarının beklentisi politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.

Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için alınan makroihtiyati tedbirlerin yeterliliği izlenmektedir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."

Enflasyon düşüşe geçmeden faizler inmeyecek mesajı

Faiz oranına ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir." denildi.

Enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelere dikkat çekildi

Metinde enflasyon görünümüyle ilgili olarak, son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Gıda fiyatları karar metnine de girdi

Temmuz ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çeken Merkez Bankası faiz kararı metninde de konuya dikkat çekti. Metinde bu konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelere ilave olarak, bazı ürünlerde iklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle Temmuz ayında gıda fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayına işaret etmişti

Yurtiçi piyasalar Merkez Bankası'nın kararından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz açıklamalarıyla fiyatlamalarına yön vermeye çalışmıştı.

Erdoğan, katıldığı canlı yayında Ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını söylerken, “Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve Ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz” demişti.

Erdoğan, Ağustos'ta düşmesini öngördüğü enflasyonla ilgili “Ama bunun oranı ne olur, şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur” diye eklemişti.