BIST 1.441
DOLAR 8,58
EURO 10,07
ALTIN 481,39
HABER /  GÜNCEL

Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı

Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı

Tatilciler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi, adrenalin tutkunları jet ski ve deniz paraşütüne bindi.

Abone ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının kontrol altına alınmasının ardından, plajlar ve denizde hareketlilik başladı.

Armutalan Mahallesi'nde başlayıp İçmeler, Turunç, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Hisarönü mahallelerinde 9 gün sonra kontrol altına alınan yangın sonrası Marmaris Körfezi'nde ve koylarda yatların ve teknelerin demir attıkları görüldü.

Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar ve tatilciler, Uzunyalı, İçmeler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ve İçmeler Halk Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.

Marmaris'i çevreleyen körfezde adrenalin tutkunları ve su sporları istasyonlarında jet ski, flyboard ve deniz paraşütüne binmeyi tercih etti.

Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle su sporları tercih ettiği, yatların alargada beklediği körfezde, yangın süresince helikopterlerin su alması için bir süre deniz trafiği kapatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TYP işçi alımı başvuru sayfası İŞKUR başvuru ve katılım tarihi
TYP işçi alımı başvuru sayfası İŞKUR başvuru ve katılım tarihi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı
Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu
Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu
FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Türkiye Maarif Vakfına geçti
FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Türkiye Maarif Vakfına geçti
Bahçede 5 lira olan şeftali markette 18 TL'den satılıyor
Bahçede 5 lira olan şeftali markette 18 TL'den satılıyor
Osmaniye'de av tüfeği ile öldürüldü! Sokakta cesedini görenler şok oldu
Osmaniye'de av tüfeği ile öldürüldü! Sokakta cesedini görenler şok oldu
CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: Ha Ali Veli, Ha Veli Ali
CHP'li Faik Öztrak'tan Merkez Bankası tepkisi: Ha Ali Veli, Ha Veli Ali
İki doz aşı yaptırmayan stadlara alınmayacak! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İki doz aşı yaptırmayan stadlara alınmayacak! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Süper Lig'de birinci hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de birinci hafta hakemleri açıklandı