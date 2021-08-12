BIST 1.441
DOLAR 8,58
EURO 10,07
ALTIN 481,39
HABER /  GÜNCEL

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı! 4 PKK'lı öldürüldü!

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı! 4 PKK'lı öldürüldü!

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Abone ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Pençe Şimşek bölgesinde, diğer 2'si ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

pkk
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü ne zaman 2021 kaç gün sürer aşure günü bitişi
Aşure günü ne zaman 2021 kaç gün sürer aşure günü bitişi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ahmet Hakan'dan göçmen sorunu için bakanlık önerisi: Alarm zilleri çalıyor!
Ahmet Hakan'dan göçmen sorunu için bakanlık önerisi: Alarm zilleri çalıyor!
Sultangazi'de iki çocuk annesi, ilişki yaşadığı şahısla gittiği ormanlık alanda öldürüldü
Sultangazi'de iki çocuk annesi, ilişki yaşadığı şahısla gittiği ormanlık alanda öldürüldü
Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı
Marmaris'te hareketlilik yeniden başladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı politika faizi yüzde 19'da sabit kaldı
Mide bulandıran iddia! 20 erkek işin içinde! Aralarında babası amcası ve öğretmenleri de var
Mide bulandıran iddia! 20 erkek işin içinde! Aralarında babası amcası ve öğretmenleri de var
Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu
Fransa'dan Afgan mülteci kararı: Sınır dışı edilmeleri durduruldu
FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Türkiye Maarif Vakfına geçti
FETÖ'nün Etiyopya'daki okulları Türkiye Maarif Vakfına geçti
Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü Muharrem 10 ne zaman hangi gün?
Bugün Muharrem ayının kaçıncı günü Muharrem 10 ne zaman hangi gün?