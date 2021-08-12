Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine saldıracaklardı! 4 PKK'lı öldürüldü!

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Abone ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'si Pençe Şimşek bölgesinde, diğer 2'si ise Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.