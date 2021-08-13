Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi! Can kaybı 27'ye yükseldi, 100'ün üzerinde kayıp var

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan 100'ün üzerindeki kişi için kayıp başvurusu yapıldığı açıklandı...

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Batı Karadeniz'de aşırı yağış sele ve heyelana neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgeden yürekleri yakan görüntüler ve felaketin çok daha ağır fatura çıkaracağının işaretleri gelmeye başladı.

10:10 100'DEN FAZLA KAYIP BAŞVURUSU VAR

AFAD ölü sayısını 27 olarak duyururken gelen son dakika haberi felaketin faturasının daha da ağırlaşacağının göstergesi oldu. Kurumlara 100'den fazla kişi için kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda da deniz kenarına vurmuş cesetler görülüyordu.

09:20 ERDOĞAN BOZKURT'A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, selin en çok vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor. Cumhurbaşkanı dün Ankara’daki mesaisinde bakanlardan bilgi almıştı ama bugün bizzat kendisi de sahada olacak. Selden etkilenen bölgeleri inceleyecek, vatandaşların sorunlarını dinleyecek. Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde olması bekleniyor. Erdoğan öncelikle cuma namazını kılacak ardından vatandaşlara seslenecek ve hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılması, bölgelerde incelemelerde bulunması da bekleniyor. Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor.

08:25 AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğü vurgulanan AFAD açıklamasında şunlar kaydedildi: "Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

En fazla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi etkilendi

Kastamonu'da selden en fazla Bozkurt ilçesi etkilendi. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.



Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatısında mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor. Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor. Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen Devrekani Çayı üzerindeki köprü çöktü.

Sinop'ta son durum ne?

Sinop'ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı. Sel nedeniyle dün çöken Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı. İş makineleri ile yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da 85 yaşındaki kadın aranıyor



Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi. Elektrik direklerinin yıkıldığı afetin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor. Sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Elektrikler hala kesik



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanların elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, bugün saat 08.00 itibarıyla Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta kesintiden etkilenen toplam trafo sayısının 895, abone sayısının da 29 bin 674 olduğu kaydedilerek, bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye enerji ulaştırılamadığı aktarıldı.