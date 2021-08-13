Emirhan’ı 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü? Nedim Şener yazdı

Nedim Şener, kamuoyuna Suriyelilerle ilgili sağduyu çağrısı yaparken, Altındağ'da olaylarla hiç ilgisi olmalan ve atılan taşlarla yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim'i ve ailesinin hikayesini köşesine taşıdı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriye uyruklularla Türkler arasındaki kavga ölümle sonuçlandı. Türk genci Emirhan Yalçın hayatını kaybederken, çıkan olaylarda Suriyeliler hedef oldu. Evleri, arabaları ve dükkanları zarar gördü.

Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

Nedim Şener, yaşananları "Emirhan’ı, 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim mi öldürdü?" başlıklı yazısında değerlendirdi.

38'inin suç kaydı kabarık

Şener, Emniyet'in olaylardan sonra gözaltına alınan 76 kişinin 38’inin, uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler olduğunu yazdı.

Bazı siyasetçilerin ve bazı gazetecilerin sürekli gündemde tuttuğu “Suriyeli düşmanlığı”nın linç ortamının fitilini ateşlediğini söyleyen Şener, olaylarda hiç suçu olmayan insanların mağdur olduğunu belirterek atılan taşlardan yaralanan 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim'i ve ailesinin hayatına yazısında yer verdi:

4 yıl önce gelmişler

"Nitekim linç sürüsünün attığı taşlardan yaralananlardan birisi de 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim. Ailesiyle birlikte Kızılay’ın desteğiyle bölgede yaşayan İbrahim hastaneye kaldırıldı ama yaşadığı şok nedeniyle konuşma zorluğu çekiyor.

İbrahim, annesi, babası ve üç kardeşiyle bölgede yaşıyor. Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’nin Deyri Zor bölgesinde El Kemal köyünde yaşarken, dört yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapmışlar.

Babasının mesleği ise berberlik ama Türkiye’de bu işi hiç yapmamış. Zaman zaman geçici işler bulup ailesini geçindirmeye çalışırken en son bir ambalaj atölyesinde iş bulmuş. Ama o da uzun sürmemiş. Şimdi işsiz olan baba Kızılay’ın verdiği yardımlarla evine bakabiliyor.

Başka bir eve sığındılar

Önceki gece olaylar yaşanırken kaldıkları evden dört çocuğunu çıkaran baba, bir arkadaşının aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışmış. Ama gözü dönmüş grup, onları araç içinde de sıkıştırmış. Atılan taşlarla aracın camları kırılmış. Taşlar araç içindekilere isabet etmiş. Bir tanesi de 6 yaşındaki İbrahim’in başına gelip yaralamış. Ancak saldırganları bu da durdurmamış ve İbrahim ve ailesini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan arkadaşının aracını da kullanılmaz hale getirmişler. Babası hastanede tedavisi yapılan İbrahim ve ailesini de alarak şimdi bir başka arkadaşının evine sığınmış durumda.