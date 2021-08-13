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Diyarbakır'da seçim öncesi ortalık karıştı! Kan aktı: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da seçim öncesi ortalık karıştı! Kan aktı: Yaralılar var

DİYARBAKIR'da iki grup seçim öncesi liste kavgasıyla birbirine girdi, 6 kişi yaralandı, 4 şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanlığı seçimi öncesi liste sunumunda, iddiaya göre adaylardan Abdullah Çetinkaya’nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle karşı liste adayı Mustafa Aslanhan’ın itiraz dilekçesi verdiği esnada tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçlerinin ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmesiyle taraflar ayırıldı. İki taraftan da toplamda 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.


Bir önceki seçimde kavgayla iptal edilmişti
Edinilen bilgilere göre 8 Mart 2020 tarihinde aynı tarafların seçim günü kavga etmesi sonucunda seçimin iptal edilerek 9 Eylül 2021’e ertelendiği öğrenildi.

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