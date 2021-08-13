Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

52 yaşında olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kameralardan uzakta aşk yaşadığı sevgilisi 22 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası günün konusu oldu. Bu haberin ardından Ayça Çağla Altunkaya merak konusu oldu. Peki Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

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Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı ile ayrıldıktan sonra birlikte olmaya başladığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edildi. Spor yaparken bir pozunu paylaşan Çağla Altunkaya'nın göbeği dikkat çekti. Henüz iki taraftan bir açıklama gelmemesi de kafaları karıştırdı. Peki Acun'un sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, ne iş yapıyor?

Ayça Çağla Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddialarını gündeme getirdi. Acun Ilıcalı'nın yeniden baba olacağı yönünde çıkan haberler sosyal medyada büyük ses getirirken herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayça Çağla Altunkaya aşkı nasıl başladı: İkili ilk olarak Acun'un sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'den Mikonos'a doğru açılan ikili ilk kez kameralara yakalandu ve aşk iddiaları başladı. Kısa bir süre sonra da Ayça Çağla Altunkaya'yı O Ses Türkiye'de gördük. Yaptığı dansla magazin gündeminden düşmedi.

Ayça Çağla Altunkaya ise O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşıyordu. Acun 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 22 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya'nın eski halini gören ise şok oluyor.

Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşi Şeyma Şubaşı'na olan benzerliği ise sosyal medyanın dilinde.

Başarıları ile sık sık konuşulan Acun Ilıcalı özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.