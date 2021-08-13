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Hükümet göçler için harekete geçiyor! Göç Bakanlığı kuruluyor

Hükümet göçler için harekete geçiyor! Göç Bakanlığı kuruluyor

Afgan göçmenlerin kalabalık gruplar halinde gelmesi Türkiye'nin hali hazırda Suriyeli olarak büyük göçmen gruplara da ev sahipliği yapmasıyla hükümet sonunda harekete geçiyor.

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Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.

Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Bakan Akar "alakasız görüntü" demişti

Kabil Havalimanı güvenliği için konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kısa sürede şekillenecek, Mehmetçik'i tehlikeye atmayız." dedi. Sosyal medyada paylaşılan Afgan görüntüleri için de konuşan Akar "Alakasız görüntüler paylaşılıyor. Biz önlemimizi aldık." şeklinde konuştu.

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