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Türk Telekom Diyarbakır internet kesintisi ne zaman gelecek?

Türk Telekom Diyarbakır internet kesintisi ne zaman gelecek?

DİYARBAKIR'da 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki Diyarbakır'da hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? Diyarbakır'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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DİYARBAKIR'da bugün yani 14Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki Diyarbakır'da hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak: 

DİYARBAKIR
- DIYARBAKIR KAYAPINAR 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI - 14.08.2021 - 14.08.2021

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