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ABD, İngiltere ve Almanya'dan peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı!

ABD, İngiltere ve Almanya'dan peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı!

Amerika, Almanya ve İngiltere, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından ülke vatandaşlarının Afganistan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, vize bekleyenlerin kendileriyle acilen iletişime geçmesini istedi.

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Afganistan'da Taliban ile hükümet üyeleri arasındaki çatışmalar devam ederken, ülkeden de büyük bir göç dalgası başladı. Ancak çatışmalar nedeniyle riskli olan bölgedeki diğer ülke vatandaşları da çıkışın yolunu arıyor. Amerika, Almanya ve İngiltere, çeşitli nedenlerden dolayı Afganistan'da bulunan vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi ve bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Seyahat etmeyin uyarısı da yaptılar
ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmesini istedikleri bildirildi.

Güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, büyükelçiliğin Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme kabiliyetinin son derece sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarına Afganistan'a seyahat etmeme uyarısında da bulunuldu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşıysanız ve eşiniz veya reşit olmayan bir çocuğunuz için göçmen vizesi bekliyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin" ifadeleri yer aldı.

En kısa sürede terk edin çağrısı
İngiltere Büyükelçiliği de İngiliz vatandaşlarından, böyle kriz döneminde yardım beklememelerini ve en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmelerini istedi.

Açıklamada, güvenlik tehditleri nedeniyle büyükelçilik personelinin de başkent Kabil dışına seyahat etmemesi uyarısı yapıldı.

Almanya da aynı tavrı sergiledi
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan uyarıda vatandaşlarının en kısa süre için tarifeli uçaklarla ülkelerine dönmesini istedi.

Açıklamada, "Sahadaki Alman vatandaşlarına mümkün olduğu kadar kısa süre içinde ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etme fırsatını kullanması çağrısı yapılmaktadır" denildi.

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