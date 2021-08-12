Türk askerleri Afganistan'dan çekilmeli mi?

MetroPOLL Araştırma, vatandaşlara Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilip çekilmemesini sordu. Gelen cevaplar ise dikkat çekti.

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ABD ve NATO güçleri Afganistan'dan çekildi. Türk askerleri de Afganistan'a giderek görev yapmaya başladı. MetroPOLL Araştırma da bu konu üzerine eğildi ve katılımcılara, "Amerikan askerlerinin çekildiği Afganistan'dan Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu sordu.

Çoğunluk askerin geri dönmesi gerektiğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 61,6'sı "Evet düşünüyorum" cevabını verirken, "Hayır düşünmüyorum" diyenlerin oranı da yüzde 27,4 oldu. Katılımcıların 24 Haziran 2018 tarihinde oy verdikleri siyasi tercihlerine göre bir grup oluşturulduğunda, AK Partililerin yüzde 46,7'si, CHP'nin yüzde 80,4'ü, İYİ Parti'nin yüzde 84,5'i , HDP'nin yüzde 78,6'sı, MHP'nin yüzde 64,8'i ve SP'nin yüzde 93,1'i askerlerin geri dönmesi gerektiğini söylüyor.

Geri dönmesini istemeyenlerin oranı

Askerlerin geri dönmemesi gerektiğini düşünenlerin oranına bakıldığında; AKP'lilerin yüzde 40,3'ü, CHP'nin yüzde 10,6'sı, İYİ Parti'nin yüzde 13,1', HDP'nin yüzde 17,3'ü, MHP'nin yüzde 29,8'i ve SP'nin yüzde 6,9'u geri dönmesini istemiyor.