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Taliban'ın Afganistan Kandahar'da kontrolü ele aldığı iddia edildi

Taliban'ın Afganistan Kandahar'da kontrolü ele aldığı iddia edildi

Taliban, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde emniyet genel merkezini ele geçirdi. Taliban sözcülerinden Zebihullah Mücahid de Twitter adresinden paylaştığı mesajında Kandahar'da da kontrolü ele aldıklarını ileri sürdüğü bir video paylaştı.

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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde emniyet genel merkezini ele geçiren Taliban, başkent Kabil'e 130 kilometre mesafedeki Gazne kentinin merkezinde de kontrolü sağladı.

Örgütün ilerleyişi bir Amerikan istihbarat raporunun 'Taliban'ın 3 ay içerisinde Kabil'i ele geçirebileceği' yönündeki değerlendirmeden bir gün sonra gelirken birçok tarihi yapının bulunduğu ve bazılarının UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Gazne kentinin alınmasıyla birlikte Taliban, son bir hafta içerisinde Afganistan'ın 9'uncu vilayetini ele geçirmiş oldu.

Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Taliban'ın Kabil ile Kandahar arasındaki otoyol üzerinde bulunan Gazne'yi ele geçirdiğini ve 'şiddetli çatışmaların ardından tüm devlet daireleri ve merkez karargahı işgal ettiğini' söyledi. Kimliği açıklanmayan yetkili, "Vali de dahil olmak üzere tüm hükümet yetkilileri Kabil'e tahliye edildi" dedi.

Kandahar'da kontrolü ele aldıkları iddiası

Taliban sözcülerinden Zebihullah Mücahid de Twitter adresinden paylaştığı mesajında Kandahar'da kontrolü ele aldıklarını ileri sürdüğü bir video paylaştı.

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