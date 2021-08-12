Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ya destek veren akademisyenlere görev sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yayınladıkları bildiriyle terör örgütü PKK'nın hendek terörüne destek veren, olaylarda devleti katliamcı ilan edip PKK'yı aklayan 1100 akademisyen hakkında da konuştu.

Bildiri sonrası görevden alınan akademisyenlere CHP'nin iktidara gelmesi halinde göreve dönme sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim size sözümdür, bu topluma sözümdür. Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda ilk 1 hafta içinde bu barış akademisyenlerinden tamamını yeniden görevlerine iade edeceğiz. Ne demek ya üniversiteden atılmak? Farklı düşünceden oldu diye üniversiteden mi atılır bir adam? Böyle bir rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.