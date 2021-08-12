BIST 1.444
DOLAR 8,57
EURO 10,07
ALTIN 482,62
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ya destek veren akademisyenlere görev sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ya destek veren akademisyenlere görev sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devleti katliam yapmakla itham eden ve terör örgütü PKK yanlısı bildiriyi imzalayan akademisyenlere yeniden görev sözü verdi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yayınladıkları bildiriyle terör örgütü PKK'nın hendek terörüne destek veren, olaylarda devleti katliamcı ilan edip PKK'yı aklayan 1100 akademisyen hakkında da konuştu.

Bildiri sonrası görevden alınan akademisyenlere CHP'nin iktidara gelmesi halinde göreve dönme sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim size sözümdür, bu topluma sözümdür. Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda ilk 1 hafta içinde bu barış akademisyenlerinden tamamını yeniden görevlerine iade edeceğiz. Ne demek ya üniversiteden atılmak? Farklı düşünceden oldu diye üniversiteden mi atılır bir adam? Böyle bir rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Partili Aytun Çıray, HDP'nin savunuculuğu yaptı
İYİ Partili Aytun Çıray, HDP'nin savunuculuğu yaptı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Van sınırında yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmene geri gönderildi
Van sınırında yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmene geri gönderildi
Kemal Kılıçdaroğlu Kapıköy sınırında! Afgan göçlerini inceledi!
Kemal Kılıçdaroğlu Kapıköy sınırında! Afgan göçlerini inceledi!
'Fenerbahçe Token'dan elde edilen gelir açıklandı
'Fenerbahçe Token'dan elde edilen gelir açıklandı
Isparta'da 2 gündür haber alamadı! Eve girince dünyası başına yıkıldı
Isparta'da 2 gündür haber alamadı! Eve girince dünyası başına yıkıldı
Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!
Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!
Facebook Twitter Youtube harekete geçti! O paylaşımları yapan hesaplar tek tek kapatılıyor
Facebook Twitter Youtube harekete geçti! O paylaşımları yapan hesaplar tek tek kapatılıyor
Son dakika Sarıyer'de orman yangını çıktı
Son dakika Sarıyer'de orman yangını çıktı
CHP milletvekili Yıldırım Kaya: Milli Eğitim bütçesi öğretmen atamaları için yeterli değil!
CHP milletvekili Yıldırım Kaya: Milli Eğitim bütçesi öğretmen atamaları için yeterli değil!