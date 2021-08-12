İYİ Partili Aytun Çıray, HDP'nin savunuculuğu yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) savunuculuğuna soyundu. 'HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını' söyleyen Çıray, HDP'ye destek çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta protesto ile karşılaştı.

HDP savunuculuğuna soyundu

Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.

Tepkileri 'provokasyon' olarak tanımlayan Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını savundu.

Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra 'HDP eşittir CHP' dediler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.