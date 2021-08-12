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'Fenerbahçe Token'dan elde edilen gelir açıklandı

'Fenerbahçe Token'dan elde edilen gelir açıklandı

Fenerbahçe kulübü, token satışları sonrası KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" ön satış sürecinden 268.5 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Transferde 9 milyon Euro rahatlama
Öte yandan bu gelirin 3'te 1'i olan 89.5 milyon lira (9 milyon euro) kurallar gereği Fenerbahçe'nin limitine dahil olacak. Sarı-lacivertliler bu hamleyle transferde de önünü açmayı başardı.

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