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Manisa'da ölen de öldüren de 70 yaşında! Oturduğu görünce olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da ölen de öldüren de 70 yaşında! Oturduğu görünce olanlar oldu

MANİSA'da 70 yaşındaki bir kişi, önceden aralarında husumet bulunan aynı yaştaki başka bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medeni Hafızoğlu (70) aralarında husumetli olduğu Ali Onuk’u (70) kahvehane de oturduğunu görünce yanında taşıdığı tabanca ile 3 el karın bölgesine ateş ederek ağır yaraladı. Ali Onuk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.H. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Onuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak olay yerinden kaçan Hafızoğlu’nu yakalamak için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

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