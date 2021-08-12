Bundesliga, Premier Lig ve Serie A maçlarının Türkiye'de izleneceği kanal resmen açıklandı

Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A karşılaşmaları, Tivibu ekranlarında Türkçe veya İngilizce anlatım seçeneğiyle yer alacak.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da yeni futbol sezonu başlarken sporseverler, dünyanın en önemli yıldızlarını Tivibu ekranlarından takip edebilecekler.

Verilen bilgiye göre, Almanya Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları 4 sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

2021-2022 sezonunun ilk başlama vuruşları 13 Ağustos'ta Bundesliga 2'de olacak. 19.30'daki maçlarda St. Pauli, Hamburg ile Tivibu Spor 2’de karşılaşırken, Schalke 04 ise Erzgebirge Aue'yi Tivibu Spor 3’te konuk edecek.

Bundesliga'da ise açılışı Borussia Mönchengladbach ile son şampiyon Bayern Münih yapıyor.

Bu mücadele ise 21.30'da Tivibu Spor 3 ekranlarında olacak. Tivibu Spor ayrıca Almanya Süper Kupa mücadelesinin de adresi olacak. Almanya'nın iki devi Borussia Dortmund ve Bayern Münih 17 Ağustos'ta 21.30'da sezonun ilk kupası için sahada olacak.

Premier Lig'de açılış maçında Arsenal, 13 Ağustos'ta ligin yeni ekiplerinden Brentford'a konuk olacak

İngiltere Premier Ligi'nde de yeni sezonun tüm heyecanı S Sport üzerinden Tivibu kullanıcıları ile buluşuyor.

Premier Lig'de açılış maçında Arsenal, 13 Ağustos'ta ligin yeni ekiplerinden Brentford'a konuk oluyor.

Ada'da ilk haftanın en öne çıkan mücadelesi ise Tottenham-Manchester City karşılaşması olurken, ilk haftanın kapanış maçında Harry Kane’li Heung-Min Son'lu Tottenham, Jack Grealish ile şampiyon kadrosunu daha da güçlendiren Manchester City'yi ağırlayacak.

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 21 Ağustos'ta başlayacak.

Yeni sezonun açılışını Hakan Çalhanoğlu'yu transfer eden son şampiyon Inter, Genoa karşısında yaparken günü Merih Demiral'ı kadrosuna katan Atalanta, Torino karşısında kapatacak.

22 Ağustos'ta Juventus, Udinese’ye konuk olacak. İtalya Serie A’da ilk haftayı Sampdoria ile Milan kapatacak. Serie A’da ilk haftanın tüm mücadeleleri S Sport 2 üzerinden Tivibu ekranlarında olacak.