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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri'ni kabul etti. Erdoğan, yerli otomobildeki son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kabul edildi.

Yerli otomobil TOGG'a dair bilgilendirme yapıldı
Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, yerli otomobil çalışmalarındaki son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi.

TOGG'da son durum
Türkiye'yi otomotiv sektöründe bir üst lige taşıyacak TOGG'da, geçtiğimiz ay bir ilke daha imza atılmıştı.

Üretim yolunda sağlam adımlarla ilerlenen TOGG'un gövde montajı gerçekleştirilmişti.

2022'nin son çeyreğinde ilk araç banttan indirilecek
Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde, ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

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