Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller ve aşı rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son rakamları peş peşe duyurdu. 4 ilin daha aşılama oranının yüzde 75 üzerine çıkmasıyla 'mavi' kategoriye geçtiğini belirten Bakan Koca, hala hiç aşı yaptırmayan 19 milyon insanımız olduğunu duyurdu. Son bir haftada vaka sayısı ön çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla koronavirüsle mücadelede kritik rakamları açıkladı. 4 şehir daha aşılama oranı yükselince 'mavi' kategoriye geçerken, hala 19 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı. Haftalık vaka sayısında Rize yine şampiyonluğu ele aldı.

4 ilimiz daha 'mavi' kategoriye geçti

Bakan Koca yaptığı ilk paylaşımda, "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi." dedi.

19 milyon kişi aşı yaptırmadı

Bakan Koca şu paylaşımı yaptı: "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi."

İki 'kırmızı' il 'turuncu' kategoriye geçti

Bayburt'un yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirerek 'turuncu' iller arasına girdiğini duyuran Bakan Koca, "Ağrı, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı Turuncu iller arasında" dedi.

Haftalık vaka sayılarında İzmir farkı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

İşte vaka sayısı en çok artan iller

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" uyarısı yaptı.