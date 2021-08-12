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Google evden çalışanların maaşında kesinti yapacak

Google evden çalışanların maaşında kesinti yapacak

Google, pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışmak isteyen çalışanların maaşlarında kesinti yapmayı planladığını açıkladı.

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Kovid-19 pandemisi evden çalışma sistemini hayatımıza soktu. Birçok şirket de bu çalışma yöntemini pandemi boyunca benimsedi ve uyguladı. Ancak aşılanmanın artması sebebiyle birçok dev şirket ofislere geri dönmeyi planlıyor. Google da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla 18 Ekim’de ofislere geri dönüleceğini açıklamıştı.

Reuters’in haberine göre, normalde ofisten çalışan Google çalışanları kalıcı olarak evden çalışmaya karar verirse maaşlarında kesintiler olacak. Açıklamalara göre bu kesintiler %10 ila %25 arası olabilir.

Gelen haberlerde maaştaki kesintilerin çalışanın yaşadığı yere göre belirleneceği ifade edildi. Reuters’a göre New York’tan bir saat uzakta yaşayan bir çalışanın maaşı, New York’un içinde yaşayan bir çalışandan %15 daha düşük olacak. Ek olarak, bazı eyaletlerde de %25’e varan kesintiler olabileceği belirtildi.

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