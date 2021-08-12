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Çin bu alanda ilk kez ABD'yi geride bıraktı Japon araştırmacılar duyurdu

Çin bu alanda ilk kez ABD'yi geride bıraktı Japon araştırmacılar duyurdu

Çin, Japonya'da yapılan bir araştırmada, en fazla alıntılanan akademik makale sayısında ilk kez ABD'yi geride bırakarak birinci oldu.

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Kyodo'nun haberine göre, Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politika Enstitüsünün hazırladığı rapora göre, 2017 ve 2019 döneminde yayımlanan makalelerde Çin, yaygın alıntılanan 40 bin 219 makale üreterek ilk sırada yer aldı.

Çin'i 37 bin 124 makaleyle ABD, 8 bin 687 makaleyle İngiltere izledi.

Çinli araştırmacıların en fazla alıntılanan makaleleri; malzeme bilimi, kimya, mühendislik, bilgisayar bilimi ve matematik alanlarındaki yayınlar oldu.

Öte yandan araştırmanın yapıldığı Japonya, 3 bin 787 makaleyle 10. sıra kaldı. Japonya 1997-1999'da 4 bin 336 makaleyle 4. sıraya kadar çıkmıştı.

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