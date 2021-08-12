CHP'li Seyit Torun'dan fındık fiyatlarına tepki: 8 lirayı kime aktaracaksınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26,5 lira olarak açıklanan fındık fiyatına CHP'li Seyit Torun'dan tepki geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26,5/27 TL olarak açıkladığı fındık taban fiyatına tepki gösterdi.

Seyit Torun, “Üretim maliyeti zaten 26 lirayı bulan fındığa 26,5 lira vermek, üretici düşmanlığı yapmaktır. Bu fiyatla üretici değil, yabancı karteller kazanmıştır. Biz 35 lira istedik, Erdoğan 26,5 lirayı layık gördü. Soruyoruz: Üreticinin hakkı olan aradaki 8 lirayı yine kimin cebine aktaracaksınız?” ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un, fındık taban fiyatlarına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

Üreticiye değil tekellere çalışıyorlar

Bu iktidar fındık üreticisine değil, uluslararası tekellere çalıştığını bir kez daha ispat etmiştir Erdoğan’ın 26,5 ve 27 lira olarak açıkladığı fiyat, üretici açısından tam bir fiyaskodur. Son 15 yılın ortalaması alındığında 4 dolar olan fındık fiyatı, bu yıl 3 dolar 7 sent olarak açıklanmıştır. Fındık fiyatı geçen yıla göre de yaklaşık yüzde 7 gerilemiştir. Yani yabancılara geçen yıldan daha ucuza fındık satmanın hesabı yapılmıştır.

Karteller kazandı

Üretim maliyeti zaten 26 lirayı bulan fındığa 26,5 lira vermek, üretici düşmanlığı yapmaktır. Bu fiyatla üretici değil, yabancı karteller kazanmıştır. Bu fiyatı da zaten Erdoğan değil, iktidarın teslim olduğu gizli eller belirlemiştir. Mazota yüzde 30, gübreye yüzde 60, zirai ilaca yüzde 70 zam yapıp, fındık fiyatını sadece yüzde 20 artırmak, üreticinin alın terine ihanettir.

8 lirayı kime aktaracaksınız

Biz 35 lira istedik, Erdoğan 26,5 lirayı layık gördü. Şimdi soruyoruz: Üreticinin hakkı olan aradaki 8 lirayı yine kimin cebine aktaracaksınız? Fındık üreticisinin emeğini; Kanal İstanbul’a mı, dolar bazlı ihalelere mi, yoksa Somali’ye göndereceğiniz 30 milyon dolarlık hibelere mi pay edeceksiniz? Unutmayın: Fındık üreticisinin sorulacak hesabı var. O sandık gelecek ve üretici de bu iktidara layığını verecek.