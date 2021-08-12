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Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi

Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi

Afganistan'ın kuzey, kuzeydoğu ve batı vilayetlerinde saldırılarını artıran Taliban, ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi.

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Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini söyledi.

Kolordunun kontrolü ele geçirildi

Taliban'ın kolordu komutanlığındaki tüm silah ve mühimmatları ele geçirdiğini kaydeden Veli, ayrıca Kunduz Havalimanı'nın de Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

Veli, havalimanında arıza nedeniyle park halinde bulunan bazı helikopterlerin de Taliban'ın eline geçtiğini aktardı.

Öte yandan yine ülkenin kuzeyindeki hükümet güçlerinin son savunma bölgesi olan Cüzcan vilayeti havalimanının da Taliban'ın eline geçtiği bildirildi.

Yetkililer, Cüzcan Havalimanı'nın Taliban'ın eline geçmesiyle bazı güvenlik güçlerinin Mezar-ı Şerif kentine gittiğini ve bazılarının da Taliban'a teslim olduğunu açıkladı.

Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kenti 7 Ağustos'ta ve Kunduz vilayetinin merkezi de 9 Ağustos'ta Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldiler

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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