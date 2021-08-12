Sivas'ta randevuyu beklemedi doktoru kanlar içinde bıraktı

İVAS Devlet Hastanesi'nde, randevu saatinden önce muayene olmak isteyince uyarılan A.T.B.'nin sertçe kapattığı kapının başına çarpmasıyla Dr. Serhat Otugüzel yaralandı. A.T.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Sivas Devlet Hastanesi'nde polikliniklerin bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, muayene olmak isteyen A.T.B., Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasının önüne gelerek, randevu saatinden önce içeri girmeye çalıştı. A.T.B., randevu saatinin hatırlatılması üzerine tepki gösterdi.



A.T.B., doktorun kendisini uyardığı sırada, muayene odasının kapısını sertçe kapattı. Kapının önünde uyarı yapan Dr. Otugüzel ise başına çarpmasıyla hafif yaralandı. Serhat Otugüzel, acil serviste tedavi edilirken, A.T.B. de hastane polisi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.