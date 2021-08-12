Kastamonu'da kahvaltı hazırlarken hayatının şokunu yaşadı: İlk defa böyle bir şey başımıza geldi
Metrekareye 143,9 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin izleri silinmeye çalışan vatandaşlar, kahvaltı hazırladıkları sırada büyük şok yaşadı.
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide İnebolu ve Küre Cide ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı.
Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde metrekareye 143,9 kilogram yağış düştü.
Şiddetli sel sularına dayanamayan Azdavay ilçesinde Daday ilçesine bağlayan köprü yıkıldı. Sel sularının dağlardan kopardığı tomruklar evlerin duvarlarını yıktı.
Üst katlarına kadar sel suyu ve tomrukların dolduğu evlerde ve iş yerlerinde vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.