Evi taşlanan Suriyeli kadın konuştu! Korkudan çocuğuna süt almaya gidemiyor

Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavganın Suriyeliler'e yönelik saldırıya dönüşmesiyle Suriyeli aileleri korku sardı.

Abone ol

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonrası, Battalgazi mahallesinde Suriyelilerin evlerine ve dükkanları saldırıya uğradı.

Euronews'e konuşan olayın şokunu yaşayan Suriyeli kadın, sokakta toplanan kalabalıktan, “Bu ev Suriyelinin mi, bu ev Suriyelinin mi” şeklinde bağrışmalar duyduğunda çok korkuğunu ve evi terk ettiğini söyledi: "Sonra evi taşlamaya başladılar. Evi hemen terk ettik. Telefonum kırıldı."

Polisin olay yerine geldiğini ancak müdahale etmediğini anlatan kadın, "Devletten müdahale etmesini istiyorum. Ama ne fayda. Hiçbir şey olmayacağını biliyorum." diye konuştu.

Can güvenliğinden dolayı adını açıklamadığımız Suriyeli kadın, dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi: "Bugün dışarı çıkmadım. Markete gitmedim. Nasıl dışarı çıkacağım? Kızımın sütü bitti nasıl gidip alacağım? Çok korkuyorum."

Ne olmuştu?

Battalgazi Mahallesi'nde salı akşamı iki gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı haberlerinin yayılmasının sonra bir grup, Suriyelilerin dükkanlarını ve evlerini hedef aldı. Kalabalığa çevik kuvvet güçleri müdahale etti.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamayla gerginliğin bittiğini duyurdu: "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Valiliğin aktardığına göre 10 Ağustos gecesi iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gencin, Suriyeliler tarafından bıçaklandığı yönünde çıkan haberler üzerine bölge halkının sokağa dökülerek Suriyelilerin iş yerlerine saldırdığı görüntülendi.

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin, halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan haber ve sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun 213. maddesi gereğince ayrı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.