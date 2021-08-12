Prompter nedir nasıl çalışır Prompter ne işe yarar neden kullanılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin karşısına çıkıp soruları cevapladı. Ekranda Prompterin görünmesi ise muhalefet ile yeni bir tartışma yarattı. Peki Prompter nedir, neden kullanılır ve ne işe yarar?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam bir programa katıldı ve soruları cevapladı. soru cevapta prompter kullanması ise sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında ekranın sol alt tarafında prompter görünmesi üzerine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; “Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende...” açıklamasında bulundu. Peki promper nedir, neden kullanılır ve ne işe yarar?

Prompter yabancı kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı "elektronik suflör" olarak bilinmektedir. Yayın sırasında konuşmacı yada haber spikerinin görebileceği şekilde kamera karşısında haber akışını sağlamak, eksiksiz haber okumayı sağlamakta, hataları kapatmakta , unutulanları gidermekte olup yinede bazı aksaklıklar yaşanarak gülünç durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ulusal yayın yapan bir çok kanal bu yöntemi kullanmakla beraber Prompter yöntemini kullanmayan kanallarda mevcuttur. Prompter kullanan konuşmacı veya haber sunucusu bu yönteme baş vurduğunda izleyiciye bakarak jest ve mimiklerini ayarlayarak konuşmalı aksi taktirde izleyici sürekli promptere bakarak konuştuğunuzu belli ederseniz sizi dinlemez, kanalı izlemez. Bunun için spiker prompter kullanmayı iyi bilmelidir.

Prompter Nasıl Çalışır: Prompter elektronik bir slayt makinası olup yapılacak konuşma metnini konuşmacı veya spikere konuşma akışını kolaylaştırmak için seyirciye kapalı konuşmacıya açık olarak duran konuşmacının veya arkada proğramı yöneten kişilerin elinde bulunan kumanda ile konuşma akışı sağlanmaktadır. Prompter yazılı metinleri aktardığı için önceden kontrol edilmeli yanlışlıklar düzeltilmeli aksi taktirde konuşma veya haber esnasında gülünç duruma düşülmektedir.