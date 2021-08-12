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Kars'ta bakkalı öldürüp, iş yerini ateşe verdiler

Kars'ta bakkalı öldürüp, iş yerini ateşe verdiler

81 yaşındaki bakkal işletmecisinin bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından da olaya yangın süsü verilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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Kars'ın Selim ilçesi Koyunyurdu köyünde bakkal işleten 81 yaşındaki Hayrettin Aymergen'in iş yerinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

İş yerinde cesedi bulunan Aymergen'in kafasına sert bir cisimle vurulduğu, göğsünde de 3 bıçak darbesi yer aldığı belirlendi.

Öldürdükten sonra yangın süsü verdiler
Aymergen'in, henüz kimliği belirlenemeyen zanlı ya da zanlılarca öldürüldükten sonra olaya yangın süsü verilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Cenaze, otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bakkal ve çevresinde detaylı araştırma yapan jandarma, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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