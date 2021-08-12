Van Esenyamaç'ın Muhtarı Ahmet Korkmaz: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Van Başkale Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel afeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye giderek Muhtar Ahmet Korkmaz'dan bilgi aldı. Muhtar Korkmaz devleti işaret ederek 'Bir saat olsun sahipsiz kalmadık' deyince CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek müdahale etti.

Abone ol

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bölgeye giderek ziyarette bulundu. Daha sonra Köy Muhtarı Ahmet Korkmaz'dan detaylı bilgi aldı.

Muhtar: Bir saat sahipsiz hissetmedik

Basın açıklaması için kameralar karşısına geçen Muhtar Korkmaz, devleti işaret ederek "Sel yaşandığı günden bu yana bir saat olsun sahipsiz hissetmedik. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

CHP'liler müdahale etti: CHP sayesinde

Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler "CHP sayesinde" diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.

Konuyla ilgili Yenisafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Muhtar Ahmet Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

"Sözü daha fazla uzatmadım"

"Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. "Yaraların sarılması gereklidir" dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, "Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde" dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.

Devlet bütün kurumlarıyla burada

Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl "Yok" diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl "Yok" diyeyim.

Vali kaymakam burada sabahladı

Devletin valisi akşamdan sabaha kadar burada, kaymakam sabahladı. Şimdi "Gelmediler" desem Allah bana sorar. Gerçekten Türkiye burada, tüm şehirlerden gelenler var.

Gelip 'devleti kötüle' diyorlar

Bazı partiler geliyor "Devlet yok yardım almadık" dememi istiyorlar. Devleti kötülememi istiyorlar. Burada kimse particilik yapmasın her yerden yardım geldi. Allah hesap sorar, ben gerçekleri söylüyorum.