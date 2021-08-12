Masterchef Sergen neden yok Sergen Özen köfteci dükkanı nerede?

Masterchef 2021 elemeleri büyük bir heyecanla devam ederken bu akşam yarışmada ana kadroya girecek 10. isim belli olacak. Peki ilk grupta yer alan köfteci dükkanı olan Sergen Özen nerede, neden yarışmada yok ve Tekirdağ'da köfteci dükkanı nerede?

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Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu bu akşam belli olacak. Heyecan dolu elemeler devam ederken birçok seyirci de Sergen Özden nerede araştırması yapmaya başladı. birinci turda yarışan Sergen 6. olduğu için yedek kadroya alındı, bu nedenle yarışmada yok.

MasterChef Sergen neden yok?

MasterChef Sergen, Tunahan Ak'ın 6. yarışmacı olarak ana kadroya seçildiği bölümde ikinci olmuş ve yedek kadroya seçilmişti. Bu nedenle Sergen yeni bölümlerde ekranlarda görünmüyor.

Sergen Özen nerelidir, dükkanı nerede? MasterChef Sergen kimdir?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda yarışan Sergen Özen, 25 yaşında. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında 2. tura kalan Tekirdağlı Sergen Özen şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline geldi.

Sergen Özen Demi glace sosu ile hazırladığı mantarlı kuzu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başarmıştı.

MasterChef Sergen'in dükkanı nerede, Instagram adresi ne?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde işletmekte olduğu köfteci salonunda meşhur Tekirdağ köftesi yapan MasterChef Sergen Özen yaklaşık on senedir aşçılık yapıyor.

Süelymanpaşa'da esnaflık yapan Sergen Özen yarışmanın en sevilen karakterlerinden biri oldu.

MasterChef Sergen Instagram hesabını @sergenozn adresiyle kullanmaktadır.