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İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir Foça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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FOÇA'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.

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