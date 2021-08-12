Sarıyer'de aynı ormanlık alanda üçüncü kez yangın çıktı

SARIYER'de, iki kez yangın çıkan aynı bölgeden tekrar alevler yükseldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti. Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmıştı.

Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.