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İzmir'de 48 saatlik genel su kesintisi

İzmir'de 48 saatlik genel su kesintisi

İzmir’de ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 48 saatlik su kesintisi yapılacak.

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İzmir’de Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi. İZSU’dan yapılan açıklamada arızanın tamir süresinin yaklaşık 48 saat olarak tahmin edildiği ifade edilirken, alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada, arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde 13.08.2021 tarihi saat 00.00’a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

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