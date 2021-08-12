Eğitim dünyasından Fahrettin Koca'nın önerisine destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğretmenlere ve öğrenci velilerine aşılama çağrılarına eğitim sektöründen destek geliyor. TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu aşılanmayanlara PCR testi sonucu zorunluluğu ya da ücretsiz izin gibi zorunlulukları savundu.

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Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yaptığı aşı çağrısında, “Çocuklarınıza, sınıflarınıza kavuşabilmek, geleceği kurtarabilmek için aşı olun. Salgının bedelini çocuklarını ödemesin” ifadelerini kullandı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitimde acil eylem planına ihtiyaç olduğu gerekçesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Pehlivanoğlu, dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınında en çok yara alan alanların başında eğitim süreci geldiğini hatırlattı. Neredeyse iki yıldır çocukların okullardan ve öğretmenlerden uzak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının salgının başladığı ilk gün itibarıyla hızla hayata geçirdiği uzaktan eğitim modellerinin çok kıymetli olduğunu ancak altyapı yetersizlikleri, öğrencilerin maddi imkansızlıkları nedeniyle teknolojiye ulaşmada yaşadıkları güçlükleri verimi düşürdüğünü aktardı.

Pehlivanoğlu, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde, daha önce deneyimlemedikleri bir öğretim modelinde canla başla çalışmalarının çok kıymetli olmasına karşın dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim uzman raporlarının neredeyse tamamında online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını gözlemlediklerini ifade etti.

Pehlivanoğlu, çocukların bir buçuk yıllık süreçte eğitim değil öğretim görmeye çalıştıklarının altını çizerek, bundan sonra yüz yüze eğitimi riske atacak herhangi bir engele tahammüllerinin kalmadığını belirtti.

"Doğru planlanmış, güçlü bir eğitim modeliyle yaşanan kayıpların önüne geçmek mümkündür"

Pehlivanoğlu, bulunduğumuz dönem içerisinde eğitimde acil eylem planına ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, doğru planlama, vicdan bütünlüğü, okullarda aşı zorunluluğu, öğretmenlere ve karar alıcılara çağrı ve aşı ol örnek ol başlıkları altında önerilerini şöyle sıraladı:

“Doğru planlanmış, güçlü bir eğitim modeliyle yaşanan kayıpların önüne geçmek mümkündür. Anayasamızda hem insanın vücut bütünlüğü hem de çocuklarımızın eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Ancak bu olağanüstü koşullarda asıl olan vicdan bütünlüğüdür. Çocukların geleceği ve sağlıkları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadan doğruyu seçmek gerekmektedir. Bu nedenle Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ellerini taşın altına koyarak, kanuni düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışması gerekmektedir. Okul habitatındaki her bir bireye aşı olma zorunluluğu getirilmesi gerekirken, karşı çıkılması halinde gelişmiş dünyada yapıldığı üzere her hafta ‘PCR testinin’ negatif sonucunun okullara verilmesi ya da kumu çalışanları da dâhil olmak üzere yöneticiler tarafından ücretsiz izne çıkarılması şartı getirilmelidir. Anayasa’ya göre eğitim ve öğretim çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılmalı. Bu hükmü yerine getirmek adına, öğretmenlerimizi, çağdaş bilimin sunduğu çözümler doğrultusunda hareket etmeye tüm karar alıcıları da bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Okulların açılmasına sayılı günler kala tüm öğretmenlerimizin, okul çalışanlarının mutlaka aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Onların aşılanması ve bu bilinçle okullarına dönmesi, eğitimdeki aksamaların da önüne geçecektir. Böylece toplumun rol modeli konumundaki öğretmenlerimiz, aşı bilincinin yayılmasında da örnek teşkil edecektir.”

Pehlivanoğlu, “Çocuklarınıza, sınıflarınıza kavuşabilmek, geleceği kurtarabilmek için aşı olun. Salgının bedelini çocuklarımız ödemesi” diyerek yazılı açıklamasını sonlandırdı.