Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor
KİLİS't3 faaliyete geçen tesis dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesince yürütülen proje kapsamında, "Mehmet Abdi Bulut Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi" kuruldu.
Kilis Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında faaliyete başlayan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tesiste 30 dezavantajlı kadın istihdam ediliyor.
Tesisin elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerji sistemi sayesinde sağlanıyor.
Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine, kente faydalı olabilmek için belediye ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle kurutma tesisi kurduklarını söyledi.