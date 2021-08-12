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Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

KİLİS't3 faaliyete geçen tesis dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesince yürütülen proje kapsamında, "Mehmet Abdi Bulut Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi" kuruldu. 

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Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

Kilis Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında faaliyete başlayan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu tesiste 30 dezavantajlı kadın istihdam ediliyor. 

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Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

Tesisin elektrik ihtiyacı ise kurulan güneş enerji sistemi sayesinde sağlanıyor.

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Kilis'te 30 kadın çalışıyor ekmek kapısı oldu: Eğlenceli geçiyor

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine, kente faydalı olabilmek için belediye ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle kurutma tesisi kurduklarını söyledi. 

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