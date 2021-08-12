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Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!

Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!

Merkez Bankası, resmi internet sitesinden Kore Merkez Bankası ile arasındaki ikili para takası anlaşması hakkında bilgi verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, bugün yürürlüğe giren Türk Lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee tarafından imzalandı.

17.5 milyar Türk Lirası takası olanağı doğdu
Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 17 milyar 500 milyon Türk Lirası veya 2 trilyon 300 milyar Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacak.

Anlaşma 3 yıl geçerli 
Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

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