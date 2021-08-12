BIST 1.444
DOLAR 8,57
EURO 10,07
ALTIN 482,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta'da 2 gündür haber alamadı! Eve girince dünyası başına yıkıldı

Isparta'da 2 gündür haber alamadı! Eve girince dünyası başına yıkıldı

ISPARTA'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Abone ol

Vatan Mahallesi’nde tek katlı bir evde yalnız yaşayan Üzeyir Güneş’ten 2 gündür haber alamayan komşusu öğlen saatlerinde eve bakmaya geldi. Kapının açık olduğunu gören komşu, Güneş’i hareketsiz halde yerde yatar vaziyette görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Üzeyir Güneş’in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Güneş’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güneş’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan, 2 çocuğu olduğu öğrenilen Üzeyir Güneş’in oğlu da eve gelerek polisten bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!
Merkez Bankası'dan Kore ile ikili para takası açıklaması!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Facebook Twitter Youtube harekete geçti! O paylaşımları yapan hesaplar tek tek kapatılıyor
Facebook Twitter Youtube harekete geçti! O paylaşımları yapan hesaplar tek tek kapatılıyor
CHP milletvekili Yıldırım Kaya: Milli Eğitim bütçesi öğretmen atamaları için yeterli değil!
CHP milletvekili Yıldırım Kaya: Milli Eğitim bütçesi öğretmen atamaları için yeterli değil!
Tüm yangınlar kontrol altında! Bakan Pakdemirli duyurdu Antalya ve Muğla'da 2 yıl yasak
Tüm yangınlar kontrol altında! Bakan Pakdemirli duyurdu Antalya ve Muğla'da 2 yıl yasak
İzmir'de 48 saatlik genel su kesintisi
İzmir'de 48 saatlik genel su kesintisi
Eğitim dünyasından Fahrettin Koca'nın önerisine destek
Eğitim dünyasından Fahrettin Koca'nın önerisine destek
Sarıyer'de aynı ormanlık alanda üçüncü kez yangın çıktı
Sarıyer'de aynı ormanlık alanda üçüncü kez yangın çıktı
Bundesliga, Premier Lig ve Serie A maçlarının Türkiye'de izleneceği kanal resmen açıklandı
Bundesliga, Premier Lig ve Serie A maçlarının Türkiye'de izleneceği kanal resmen açıklandı
Aydın'da korkutan deprem!
Aydın'da korkutan deprem!