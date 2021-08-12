İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi kafası kesilerek öldürüldü

İSTANBUL Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş bir şekilde ölü bulundu. Arkadaşları teslim oldukları polise cinayeti itiraf etti.

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İSTANBUL Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu 5 kişi çalıştıkları ayakkabı atölyesinden çıkarak öğle arasında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki eve geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle 5 kişilik grup arasında kavga çıktı.

Ardından 4 kişi evden hızlıca çıkarak kaçtı. Kaçanlardan 3'ü polise teslim olup cinayet işlediklerini itiraf etti.

Eve gelen polis ekipleri, kanepenin üzerinde kafası kesilmiş halde bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.